13 апреля в 24-м туре чемпионата России по футболу пройдет матч «Сочи» — «Спартак». Начало игры — 14:00. «Сочи» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: команда из одноименного города является главным кандидатом на вылет в Первую лигу.

В настоящий момент коллектив из Сочи имеет в своем активе 15 очков и замыкает турнирную таблицу. Сочинцы отчаянно борются за выживание, но сейчас отстают от зоны стыковых матчей на 5 пунктов.

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Сочинская команда забила 23 мяча в ворота соперников, а в свои пропустила целых 37.

Последние матчи: в этом году «барсы» провели четыре матча в чемпионате страны и все они завершились вничью.

«Сочи» поделил очки с «Балтикой» (0:0), «Локомотивом» (2:2), ЦСКА (2:2) и «Ростовом» (2:2).

Все прогнозы на РПЛ

Также подопечные Роберта Морено вылетели из Кубка страны, уступив по пенальти «СКА-Хабаровску».

Не сыграют: травмированы только Никита Гойло и Мусса Сиссако.

Состояние команды: главной задачей «Сочи» является сохранение прописки в элите, однако сделать это команде будет крайне сложно. Нужно начинать побеждать прямо сейчас.

Зимой в «Сочи» изменился тренерский штаб и пришли новые футболисты. На них и надежда. Пока что движение в правильную сторону наблюдается.

«Спартак»

Турнирное положение: «красно-белые», как это и бывает в последние годы находятся близко к топ-3, однако пока что туда не входят.

В настоящий момент команда из Москвы занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи имеют в своем активе 35 очков и на три пункта отстают от третьего «Динамо».

Московский коллектив 29 раз поразил ворота соперника и 27 раз пропустил в свои.

Последние матчи: весенний отрезок чемпионата команда из столицы России начала с ничьей с «Зенитом» (0:0) и поражения от «Факела» (0:2).

После этого столичный коллектив поделил очки с «Уралом» (0:0) и победил «Динамо» (2:1).

Также спартаковцы переиграли «Оренбург» (3:1), но уступили «Зениту» (1:2) в Кубке страны.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных «Спартак» не имеет, но понятно, что не сыграет Квинси Промес.

Состояние команды: победа в прошлом туре позволила наставнику команды Гильермо Абаскалю удержаться на своем посту.

«Спартак», как обычно, находится под шквалом критики и от команды требуют более лучшего результат, однако он пока что не приходит.

Зимой «Спартак» купил форварда Манфреда Угальде, на которого возлагает большие надежды.

Статистика для ставок

«Сочи» не может выиграть в 10 официальных матчах подряд во всех турнирах

«Сочи» последние 5 матчей РПЛ завершил вничью

«Спартак» не проигрывает «Сочи» на протяжении 4 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа «Сочи» — в 2.65.

ТБ 2,5 оценивается в 1.97, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.83.

Прогноз: обеим коллективам кровь из носу нужна победа, поэтому поединок обещает быть открытым и интересным. Думается, что команды смогут забить друг другу в этой игре.

Ставка: обе забьют за 1.70.

Прогноз: также предположим, что «Спартак» в этой игре не проиграет. Все же по составу и игре москвичи превосходят сочинцев.

Ставка: победа «Спартака» с форой 0 за 1.87.