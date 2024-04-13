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    Нигматуллин: Китайский вариант — один из самых идеальных для Дзюбы

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    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба может переехать в Китай.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в китайском «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

    «Конечно, особо не приходится верить, что Дзюба еще может помочь "Локомотиву", потому что моложе он не становится, да и травмы появляются всё чаще и чаще.

    Думаю, "Локомотив" вряд ли продлит с ним контракт. Но у Артема есть шансы устроиться: китайский вариант — один из самых идеальных для него.

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    • Но удастся ли Слуцкому уговорить руководство взять своего давнего приятеля? Но это будет экзотично и для китайцев — такой высокий и мощный форвард. А если Дзюба решит проблемы с травмами, то парочку мячей забить там сможет, хотя китайский чемпионат тоже непростой», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

    Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за «железнодорожников» 23 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

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