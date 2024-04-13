Последний матч: «Монца» — «Болонья» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Болонья» — «Монца» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Болонья»).
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