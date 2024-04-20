«Верона»
Турнирное положение: По итогам 32 матчей Серии А «Верона» занимает 16-е место с 28 очками и разницей мячей 30-44.
Команда находится вне зоны вылета, опережая зону вылета на один балл, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание в элитном дивизионе итальянского футбола.
Верона — Удинезе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. На выезде он поделил очки с «Аталантой» (2:2).
Эта ничья стала для «Мастифов» второй в трех последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство.
Не сыграют: Дуда и Крус — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Верона» ни разу не выиграла при двух поражениях и двух ничьих.
Такие результаты не позволяют коллективу оторваться от зоны вылета, так что развязка в борьбе за выживание для него еще впереди.
Микаэль Фолоруншо — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.
«Удинезе»
Турнирное положение: По итогам 31 матча Серии А «Удинезе» занимает 15-е место с 28 очками и разницей мячей 30-47.
Команда выше соперника лишь по очным встречам и находится вне зоны вылета, опережая зону вылета на один балл, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание в элите.
Последние матчи: клуб в прошлом туре потерпел поражение. На своем поле он дал бой без пяти минут чемпиону «Интеру» (1:2), но все же проиграл, пропустив победный для того гол в компенсированное время.
Эта неудача стала третьей для фриульцев в четырех последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство и одну товарищескую встречу.
Не сыграют: Товен, Ловрич, Бреннер, Дэвис, Деулофеу, Эбоссе — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Удинезе» ни разу не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.
Такие результаты четко отображают статус «Зебр», как одного из аутсайдеров итальянского первенства, который всерьез рискует вылететь в Серию B.
Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А с семью голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Вероны» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Вероны» было забито больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Удинезе» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Верона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.05, победа «Удинезе» — в 2.85.
ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 1.65 и 2.25.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. У соперников примерно одинаковый уровень, так что голов стоит ожидать от обоих.
И то, что в трех последних матчах гостей сыграл такой же расклад, это лишь подтверждает.
Ставка: обе команды забьют за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Вероны» был реализован именно такой сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25