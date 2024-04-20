«Верона» на своем поле сыграет против «Удинезе» в 33-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 20 апреля и начнется в 21:45 по мск. «Верона» — «Удинезе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Верона»

Турнирное положение: По итогам 32 матчей Серии А «Верона» занимает 16-е место с 28 очками и разницей мячей 30-44.

Команда находится вне зоны вылета, опережая зону вылета на один балл, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание в элитном дивизионе итальянского футбола.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. На выезде он поделил очки с «Аталантой» (2:2).

Эта ничья стала для «Мастифов» второй в трех последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Дуда и Крус — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Верона» ни разу не выиграла при двух поражениях и двух ничьих.

Такие результаты не позволяют коллективу оторваться от зоны вылета, так что развязка в борьбе за выживание для него еще впереди.

Микаэль Фолоруншо — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

«Удинезе»

Турнирное положение: По итогам 31 матча Серии А «Удинезе» занимает 15-е место с 28 очками и разницей мячей 30-47.

Команда выше соперника лишь по очным встречам и находится вне зоны вылета, опережая зону вылета на один балл, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание в элите.

Последние матчи: клуб в прошлом туре потерпел поражение. На своем поле он дал бой без пяти минут чемпиону «Интеру» (1:2), но все же проиграл, пропустив победный для того гол в компенсированное время.

Эта неудача стала третьей для фриульцев в четырех последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство и одну товарищескую встречу.

Не сыграют: Товен, Ловрич, Бреннер, Дэвис, Деулофеу, Эбоссе — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Удинезе» ни разу не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

Такие результаты четко отображают статус «Зебр», как одного из аутсайдеров итальянского первенства, который всерьез рискует вылететь в Серию B.

Лоренцо Лукка — лучший бомбардир команды в Серии А с семью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Вероны» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Вероны» было забито больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Удинезе» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Верона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.05, победа «Удинезе» — в 2.85.

ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. У соперников примерно одинаковый уровень, так что голов стоит ожидать от обоих.

И то, что в трех последних матчах гостей сыграл такой же расклад, это лишь подтверждает.

Ставка: обе команды забьют за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Вероны» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25