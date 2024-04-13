ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Аталанта»Клоппу нужно чудо. «Аталанта» унизила «Ливерпуль» на «Энфилде» «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. Огненное шоу в Мадриде, спасительный Троссард и джокеры Хави Серия между «Айлендерс» и «Эдмонтоном»Обратно к истокам: Почему возвращение формата плей-офф «1-против-16» стало бы лучшим решением для НХЛ?
    Все новости спорта

    Оступится ли «Болонья» на «Монце»?

    «Болонья» — «Монца». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 13 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Болонью Прогнозы на Монца Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Монца»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Болонья» — фаворит матча
    «Болонья» на своем поле сыграет против «Монцы» в 32-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 13 апреля и начнется в 21:45 по мск. «Болонья» — «Монца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 13 Апреля 2024 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 21:45 Монца Монца
  • Монца
    •

    «Болонья»

    strong>Турнирное положение: По итогам 32 матчей Серии А «Болонья» занимает четвертое место с 44 очками и разницей мячей 45-25.

    Команда на три очка опережает пятую строчку вне зоны Лиги чемпионов, поэтому ей важно стабильно набирать максимум очков, чтобы попасть в главный еврокубок.

    Болонья — Монца: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.534.056.70Бонус$9500
    •

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерял очки. Хозяева грядущей игры сыграли вничью с «Фрозиноне» (0:0).

    Эта ничья прервала серию побед в два поединка, которые пришлись на итальянское первенство.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Бёкема, Одгор, Сумаро — травмированы. Дисквалифицирован — Салемакерс.

    Состояние команды: в последних трех поединках во всех турнирах «Болонья» не проиграла при двух победах и одной ничьей.

    Такие результаты позволяют «россоблу» уверенно пребывать в заветной топ-4 и сохранять неплохие шансы на выход в Лигу чемпионов.

    Джошуа Зиркзее — лучший бомбардир коллектива в Серии А с 11 голами.

    «Монца»

    Турнирное положение: По итогам 31 матча Серии А «Ювентус» занимает 11-е место с 42 очками и разницей мячей 34-41.

    Команда находится в середине турнирной таблицы, отставая на восемь очков от зоны еврокубков, поэтому ей будет крайне сложно пробиться в континентальные турниры.

  • Трансферный дайджест. 2-8 апреля
  • Бомбардир «Спортинга» переедет в АПЛ, Тикнизян может оказаться в «Болонье», «Ювентус» хочет купить Бонифейса
  • 08/04/2024

    • Последние матчи: клуб в прошлом туре потерпел поражение. Коллектив в весьма результативной игре уступил «Наполи» (2:4).

    Это поражение стало вторым кряду в поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

    Не сыграют: Дани Мота, Мачин, Беттелла, Д'Амброзио, Виньято, Капрари — травмы. Дисквалифицированы — Кардирола и Гомес.

    Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Монца» дважды проиграла после двух побед кряду

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Такие результаты, скорее, свидетельствуют о том, что коллектив, похоже, осознал, что ему уже не грозит вылететь, но и попасть в еврокубки практически нереально, поэтому утратил мотивацию.

    Андреа Кольпани — самый результативный игрок команды в Серии А с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Болоньи» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Болоньи» было забито меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Монца» проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.00, победа «Монцы» — в 6.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. Дважды в этих поединках они выиграли.

    В то же время, в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь в трех из четырех последних матчей «Болоньи» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.05

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Палмейрас — Ливерпуль Монтевидео
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Насьональ
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Юта — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сакраменто — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Портленд — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руне — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Худжанд — Хосилот Фархор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Куктош — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пюник — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Витебск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рига — Даугавпилс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Монца» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на футбол. Оступится ли «Болонья» на «Монце»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры