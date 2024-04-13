«Болонья» на своем поле сыграет против «Монцы» в 32-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 13 апреля и начнется в 21:45 по мск. «Болонья» — «Монца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Болонья»

strong>Турнирное положение: По итогам 32 матчей Серии А «Болонья» занимает четвертое место с 44 очками и разницей мячей 45-25.

Команда на три очка опережает пятую строчку вне зоны Лиги чемпионов, поэтому ей важно стабильно набирать максимум очков, чтобы попасть в главный еврокубок.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерял очки. Хозяева грядущей игры сыграли вничью с «Фрозиноне» (0:0).

Эта ничья прервала серию побед в два поединка, которые пришлись на итальянское первенство.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Бёкема, Одгор, Сумаро — травмированы. Дисквалифицирован — Салемакерс.

Состояние команды: в последних трех поединках во всех турнирах «Болонья» не проиграла при двух победах и одной ничьей.

Такие результаты позволяют «россоблу» уверенно пребывать в заветной топ-4 и сохранять неплохие шансы на выход в Лигу чемпионов.

Джошуа Зиркзее — лучший бомбардир коллектива в Серии А с 11 голами.

«Монца»

Турнирное положение: По итогам 31 матча Серии А «Ювентус» занимает 11-е место с 42 очками и разницей мячей 34-41.

Команда находится в середине турнирной таблицы, отставая на восемь очков от зоны еврокубков, поэтому ей будет крайне сложно пробиться в континентальные турниры.

Последние матчи: клуб в прошлом туре потерпел поражение. Коллектив в весьма результативной игре уступил «Наполи» (2:4).

Это поражение стало вторым кряду в поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

Не сыграют: Дани Мота, Мачин, Беттелла, Д'Амброзио, Виньято, Капрари — травмы. Дисквалифицированы — Кардирола и Гомес.

Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Монца» дважды проиграла после двух побед кряду

Такие результаты, скорее, свидетельствуют о том, что коллектив, похоже, осознал, что ему уже не грозит вылететь, но и попасть в еврокубки практически нереально, поэтому утратил мотивацию.

Андреа Кольпани — самый результативный игрок команды в Серии А с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Болоньи» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Болоньи» было забито меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Монца» проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.00, победа «Монцы» — в 6.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. Дважды в этих поединках они выиграли.

В то же время, в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь в трех из четырех последних матчей «Болоньи» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 2.05