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    «Балтика» на выезде поиздевалась над «Ахматом»

    «Ахмат» — «Балтика»: счет матча 1:7, обзор голов

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    В матче 24-го тура российской Премьер-лиги «Балтика» на выезде разбила «Ахмат» со счетом 7:1.

    «Балтика»
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    «Балтика»

    На хет-трик Алекса Насименто Фернандеса, а также голы Анхело Энрикеса, Юрия Ковалева, Виталия Лисаковича и Максима Кузьмина хозяева смогли только одним точным ударом в исполнении Светослава Ковачева.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Балтика 1:6
    Голы: 0:1 Анхело Энрикес (4'), 0:2 Nascimento Fernandes A. (8'), 0:3 Юрий Ковалёв (11'), 0:4 Виталий Лисакович (34'), 0:5 Nascimento Fernandes A. (41'), 1:5 Kovachev S. (76'), 1:6 Nascimento Fernandes A. (84') Ахмат: Гиорги Шелия, Андрей Семёнов, Ясмин Челикович, Мирослав Богосавац, Антон Швец, Артём Тимофеев, Иван Олейников, Лечи Садулаев, Мохамед Конате, Владимир Ильин, Ghandri N. Балтика: Евгений Латышонок, Александр Жиров, Роберто Фернандес, Данила Козлов, Юрий Ковалёв, Кристиян Бистрович, Анхело Энрикес, Виталий Лисакович, Andrade K., Luna D., Nascimento Fernandes A. Предупреждение: Артём Тимофеев (13')

    Календарь и таблица РПЛ

    Благодаря этой победе «Балтика» смогла набрать 20 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице. У «Ахмата» также 20 пунктов и 14-я строчка.

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