Кварацхелия: Это безумие, что есть люди, которые сравнивают меня с Марадоной

Грузинский полузащитниквысказался о легендарном аргентинце, который также защищал цвета неаполитанского клуба.

«Марадона? Он был одним из лучших игроков в истории футбола.

Я думаю, это безумие, что есть люди, которые сравнивают меня с ним или пытаются сравнивать. Для меня это приятно, конечно. Когда ты играешь в команде, где играл Марадона, это очень приятно.

До приезда сюда мой отец говорил мне, что Марадона — лучший в истории, он был его кумиром», — приводит слова Кварацхелии сайт Альфредо Педуллы.

В этом сезоне Серии А Кварацхелия принял участие в 28 матчах, в которых забил 10 мячей и сделал пять результативных передач.