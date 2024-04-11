Тарасов: Я точно помогу Галактионову выиграть чемпионат России

Бывший полузащитник московскоговысказался о работев столичной команде.

«Не хочу лезть в тренерскую работу и не знаю, является ли проблемной позиция нападающего в "Локомотиве". Тренеру виднее. Но если он хочет выиграть чемпионство, ему нужно вернуть в "Локомотив" меня. Я уже 100 раз об этом говорил. Я точно помогу Галактионову выиграть чемпионат. В качестве игрока или в руководстве — 101%.

Сложно будет отказаться от президентства "Родины Медиа". Но если позвонит Галактионов и скажет, что есть задача выиграть чемпионство, я бы договорился», — цитирует Тарасова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.