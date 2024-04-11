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    Тарасов: Я точно помогу Галактионову выиграть чемпионат России

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    Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о работе Михаила Галактионова в столичной команде.

    Дмитрий Тарасов
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    Дмитрий Тарасов

    «Не хочу лезть в тренерскую работу и не знаю, является ли проблемной позиция нападающего в "Локомотиве". Тренеру виднее. Но если он хочет выиграть чемпионство, ему нужно вернуть в "Локомотив" меня. Я уже 100 раз об этом говорил. Я точно помогу Галактионову выиграть чемпионат. В качестве игрока или в руководстве — 101%.

    Сложно будет отказаться от президентства "Родины Медиа". Но если позвонит Галактионов и скажет, что есть задача выиграть чемпионство, я бы договорился», — цитирует Тарасова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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