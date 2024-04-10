Вендел: У нас есть решение против «Краснодара»

Полузащитниквысказался о чемпионской гонке в РПЛ перед матчем 24-го тура РПЛ с

«Почему "Зенит" в нынешнем сезоне более нестабилен? Я думаю, что другие команды тоже гонятся за этим, верно? (смеется). В настоящее время мы обладаем огромной гегемонией в России, и это нормально, что наши соперники стремятся усилить себя.

Это был очень сложный чемпионат, очень жаль, что многие страны перестали показывать здесь игры. Качество и конкурентоспособность привлекают внимание. Но мы твёрдо участвуем в чемпионской гонке, и теперь у нас есть "решение" против Краснодара», — приводит слова Вендела журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 13-го апреля в 17:00 мск. После 22-х туров «сине-бело-голубые» занимают 1-е место в таблице РПЛ с 44 очками в активе. «Краснодар» — на 2-й позиции (43 балла).

В нынешнем сезоне Вендел провел 20 матчей за «Зенит» в рамках РПЛ, забил 4 гола и сделал 6 голевых передач.