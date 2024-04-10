Экс-игрок «Реала»: Холанн посредственно работает с мячом, от него мало пользы, если он не забивает

Бывший футболист сборной Нидерландов и мадридского «Реала»раскритиковал нападающего «Манчестер Сити»после первого матча с «Королевским клубом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» на «Сантьяго Бернабеу» завершился вничью со счетом 3:3. Холанн ни разу не забил в этой игре.

«Холанн был очень плох. Если он не забивает, то от него мало пользы. Конечно, он быстр и много двигается, но мне кажется, он очень посредственно работает с мячом. В этот вечер он выглядел очень неуклюже.

Партнеры несколько раз могли подключить его к атаке, а потом, вероятно, подумали — неважно. У "Ман Сити" много нападающих, которые забивают голы и мало участвуют в игре, но Холанн был худшим в этом матче», — приводит слова ван дер Варта Voetbalzone.

Ответный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет 17 апреля.