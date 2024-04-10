Тухель высказался о ничье с «Арсеналом»

Наставник мюнхенской «Баварии»поделился впечатлениями от результативной ничьей в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Команды завершили встречу со счётом 2:2.

«Думаю, мы могли бы победить сегодня. Мы знали, что нам нужно играть лучше, чем в прошлый раз в Хайденхайме. Мы добились ничьей на выезде, ситуация ясна.

Нам нужны поддержка наших болельщиков и такой же энтузиазм, как сегодня, тогда мы сможем прогрессировать», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети Х (бывший Twitter).

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Ответный матч четвертьфинала между «Арсеналом» и «Баварией» состоится 17 апреля. Он пройдёт в Мюнхене (Германия). Начало встречи запланировано на 22:00 мск.