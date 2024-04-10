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    Галактионов: Пиняев играет вдохновенно, он раскрепощен

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением об игре полузащитника команды Сергея Пиняева в последних матчах.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «Мы видим того Пиняева, которого давно хотели видеть? Очень надеемся на это. У Сергея есть хорошие качества, но, как мы знаем, у молодых ребят случаются перепады. Сейчас Пиняев играет вдохновенно. Самое главное, он раскрепощен, не боится брать на себя инициативу. Понятно, что всегда есть моменты, которые требуют улучшения. Но он действительно работает на фланге и остро, и продуктивно.

    Среди болельщиков возникают вопросы, почему Пиняев выступает на двух флангах? Если мы будем действовать на основе комментариев экспертов, журналистов, аналитических специалистов, болельщиков или еще кого бы то ни было, тогда нам не надо работать, верно?

    Надо понимать, что тренерский штаб видит ребят ежедневно, мы понимаем, что ждать от них. И когда мы строим тактику от себя, и когда мы действия команды тем или иным образом подстраиваем под стиль соперника.

    Понятно, что Пиняеву на левом фланге более комфортно. Но когда требует ситуация, когда здоров Тикнизян, у нас появляется несколько вариантов. Как вы знаете, в последнее время Наир результативен на этой позиции, дает хороший объем, скорость и, самое главное, забивает и отдает.

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    • Не забывайте, что на той же позиции могут сыграть Миранчук, Глушенков, Жемалетдинов и другие ребята, которые тоже приносят пользу, — сказал Галактионов "Матч ТВ".

    В нынешнем сезоне Пиняев провел 21 матч за "Локомотив" в РПЛ, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

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