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    «Реал» — «Манчестер Сити»Выиграли зрители. «Манчестер Сити» и «Реал» устроили незабываемый хаос в Мадриде
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    Елагин: Папа Карло — это вечный знак качества и все же, думаю, пройдет дальше Гвардиола

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    Российский спортивный комментатор Александр Елагин поделился эмоциями после ничейного результата в матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:3).

    Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти
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    Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти

    «В Мадриде матч — великолепный! В очередной раз восхищён работой выдающихся футбольных режиссеров Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолы. Особенно — Анчелотти. Столько трофеев в разных странах, с разными командами, с разными по менталитету игроками! А главное — игра!

    Папа Карло — это вечный знак качества! И всё же в итоге, думаю, пройдёт дальше Пеп. У его команды больше запас прочности. Так мне показалось», — написал Елагин в телеграм-канале.

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    • Ответная игра между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет 16-го апреля в Манчестере. Начало игры — в 22:00 мск.

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