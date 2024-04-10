Елагин: Папа Карло — это вечный знак качества и все же, думаю, пройдет дальше Гвардиола

Российский спортивный комментаторподелился эмоциями после ничейного результата в матче 1/4 финала Лиги чемпионов между(3:3).

«В Мадриде матч — великолепный! В очередной раз восхищён работой выдающихся футбольных режиссеров Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолы. Особенно — Анчелотти. Столько трофеев в разных странах, с разными командами, с разными по менталитету игроками! А главное — игра!

Папа Карло — это вечный знак качества! И всё же в итоге, думаю, пройдёт дальше Пеп. У его команды больше запас прочности. Так мне показалось», — написал Елагин в телеграм-канале.

Ответная игра между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет 16-го апреля в Манчестере. Начало игры — в 22:00 мск.