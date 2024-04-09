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    Чернышов: С каждым футболистом нужен свой подход

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    Бывший игрок сборной России Андрей Чернышов в эксклюзивном интервью LiveSport.ru высказался о работе главным тренером.

    Андрей Чернышов
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    Андрей Чернышов

    «У каждого — свой подход. Осуждать здесь кого-то, говорить, это "правильно", это "неправильно" — неверно. Все покажут результаты. Я считаю, с каждым футболистом нужен свой подход. Их 25 в команде, но они все разные. Одному ты можешь вставить как следует, и на него это произведет впечатление. Он разозлится и еще лучше заиграет. А другому ты можешь сказать то же самое, и он поникнет. Он может быть футболистом хорошего уровня, и ему надо просто другие слова сказать. Даже об ошибках не надо лишний раз напоминать.

    Меня так учили мои тренеры. В этом плане на меня повлиял Анатолий Федорович Бышовец. Он в этом плане — лучший. Он всегда вызывал игроков индивидуально, общался с ними, пытался понять, какой у тебя характер, что тебя беспокоит. Я многое от него перенял. Тоже стараюсь с игроками много беседовать индивидуально, один на один. Он ведь вчера в одном был состоянии, сегодня — в другом. Надо понять, почему? Может, у него проблемы дома? Все говорят: они — профессионалы, они должны всегда быть готовы!

    Но они ведь — люди. Каждый — со своим характером. Есть еще интервью великого Валерия Васильевича Лобановского. Он тоже говорит: к каждому нужен свой подход. На одного — прикрикнуть, другого, наоборот, даже в одинаковой ситуации надо похвалить», — отметил Чернышов.

    Полное интервью Андрея Чернышова можете прочитать по этой ссылке.

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