«Ливерпуль» согласовал условия контракта с новым тренером

Новым главным тренеромстанетиз лиссабонского

«Ливерпуль» уже достиг устной договоренности с 39-летним португальцем, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Контракт Аморима с английским клубом будет рассчитан до июня 2027 года.

Источник отмечает, что «Ливерпуль» продолжает вести переговоры со «Спортингом». Соглашение Рубена с лиссабонским клубом истекает летом 2026 года.

Аморим заменит в «Ливерпуле» Юргена Клоппа, который ранее объявил, что покинет команду сразу после завершения текущего сезона.

Ранее сообщалось, что в назначении Аморима также заинтересована «Барселона».