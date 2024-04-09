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    «Ливерпуль» согласовал условия контракта с новым тренером

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    Новым главным тренером «Ливерпуля» станет Рубен Аморим из лиссабонского «Спортинга».

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Ливерпуль» уже достиг устной договоренности с 39-летним португальцем, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

    Контракт Аморима с английским клубом будет рассчитан до июня 2027 года.

    Источник отмечает, что «Ливерпуль» продолжает вести переговоры со «Спортингом». Соглашение Рубена с лиссабонским клубом истекает летом 2026 года.

    Аморим заменит в «Ливерпуле» Юргена Клоппа, который ранее объявил, что покинет команду сразу после завершения текущего сезона.

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