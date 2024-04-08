Радимов: «Краснодар» либо станет чемпионом, либо может не попасть в тройку

Экс-футболиствысказался о перспективахна чемпионство в российской Премьер-лиге нынешнего сезона.

«Счёт 4:3, наверное, Сергею Николаевичу Галицкому нравится. Мне счёт 4:3 нравится, но не уверен, что это нравится Сафонову.

Матч на матч не приходится. "Краснодар" либо станет чемпионом, либо может не попасть в тройку при такой игре. Мне такая позиция (результативная игра) гораздо ближе. Я думаю, болельщикам тоже», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 22-х туров «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 43 очками в активе. На 1-й позиции располагается «Зенит» (44 балла), а 3-ку лидеров замыкает «Динамо» (38).