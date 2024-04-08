Лаксальт о поражении «Динамо»: В следующих играх покажем, что хотим быть на первом месте

Защитниквысказался о поражении «бело-голубых» в матче 23-го тура РПЛ со(1:2).

«Всегда надо думать о следующей игре. В каждом матче мы показываем, что способны бороться за титул. В матче со "Спартаком" мы показали это, хотели выиграть, но таков футбол — мы проиграли.

В следующих играх покажем, что хотим быть на первом месте по итогам сезона. По силам ли команде взять два трофея? Все зависит от следующего матча. Мы идем от игры к игре», — цитирует Лаксальта Sport24.

После поражения от «Спартака» «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. В следующем матче «бело-голубые» сыграют против «Урала» 14-го апреля.