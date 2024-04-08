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    Лаксальт о поражении «Динамо»: В следующих играх покажем, что хотим быть на первом месте

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    Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о поражении «бело-голубых» в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

    Диего Лаксальт
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    Диего Лаксальт

    «Всегда надо думать о следующей игре. В каждом матче мы показываем, что способны бороться за титул. В матче со "Спартаком" мы показали это, хотели выиграть, но таков футбол — мы проиграли.

    В следующих играх покажем, что хотим быть на первом месте по итогам сезона. По силам ли команде взять два трофея? Все зависит от следующего матча. Мы идем от игры к игре», — цитирует Лаксальта Sport24.

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    • После поражения от «Спартака» «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. В следующем матче «бело-голубые» сыграют против «Урала» 14-го апреля.

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