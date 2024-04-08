Габриэл Жезус: Я стараюсь набрать форму и помочь «Арсеналу» как можно быстрее

Нападающийрассказал о своем физическом состоянии перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с

«Я не помню, когда играл в футбол без боли, поэтому не могу жаловаться. Я просто стараюсь хорошо восстановиться, чтобы быть готовым играть. Лично я не хочу говорить о своей физической форме.

После чемпионата мира у меня была травма колена, и я хорошо восстановился, но после предсезонки у меня произошел рецидив. Я сыграл три матча подряд по 90 минут и снова почувствовал боль в колене.

Я просто стараюсь набрать форму и помочь "Арсеналу" как можно быстрее. К сожалению, у меня были некоторые проблемы, и люди не всегда это видят. Но ментально я стараюсь быть сильным. Вот и все», — приводит слова 27-летнего бразильца The Mirror.

Матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварии» состоится завтра, 9-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

В нынешнем сезоне Жезус провел 21 матч за «Арсенал» в АПЛ, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. Нападающий также принял участие в 6-и встречах Лиги чемпионов, в которых отметился 4 мячами и 2 ассистами.