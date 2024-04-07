«Динамо» Махачкала — «Енисей»: счет матча 1:0, обзор гола

«Динамо» Махачкала Фото: globallookpress.com
Единственный гол в игре забил Муталип Алибеков на 55-й минуте.
Футбол. Россия. ФНЛ
Динамо-Махачкала — Енисей 1:0
Гол: 1:0 Alibekov M. (55') Динамо-Махачкала: Тимур Магомедов, Сослан Кагермазов, Владимир Ковачевич, Нардин Мулахусейнович, Темиркан Сундуков, Никита Глушков, Касинтура, Alibekov M., Krachkovskii A., Serderov S., Yusupov Z. Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Херман Феррейра, Александр Масловский, Виталий Стежко, Егор Иванов, Александр Ломакин, Никита Раздорских, Андрей Мазурин, Андрей Окладников, Tikhonov D. Предупреждения: Kasimov A. (35'), Виталий Стежко (65'), Yusupov Z. (82'), Serderov S. (88'), Максим Храмцов (89'), Тимур Магомедов (90+4')
«Динамо» поднялось на вторую позицию в таблице, набрав 44 очка. «Енисей» идет девятым с 33 очками.