Мусаев: Должно было быть 4:0, а вместо этого получаем 2:2. Проблема в психологии

Главный тренерподвел итог матча против(4:3).

«Самое главное, что мы добились победы. Игра складывалась в определённый момент неудачно, но мы смогли переломить ход матча. Вопрос, как мы ее добились. Будем разбираться с этим, когда вернемся в Краснодар.

Что случилось с командой после второго забитого мяча? Это проблема психологическая. То же самое было в Москве в матче с "Локомотивом".

Должно было быть 4:0, а вместо этого получаем 2:2. То же самое при счете 4:2 — должны были спокойно заканчивать, но подарили сопернику гол. Я думаю, что это, в первую очередь, проблема в психологии.

Я не хочу играть и столько пропускать. Я не хочу совершать такие ошибки. Нужно просто добивать соперника. Не давать ему шанса почувствовать, что он может вернуться. Это наша ошибка», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 43 очка и вышел на первое место. На счету «Пари НН» 28 очко и десятая позиция.