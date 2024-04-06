Иванов: Судья — негодяй, непонятно, как он судил

Президентраскритиковал работу судейской бригады в матче 23‑го тура РПЛ с(1:2).

«Если вы смотрели игру, то сами всё видели. Судья — негодяй, непонятно, как он судил. Мы боремся с "Сочи" за выживание, а к нам на игру приезжает работать арбитром VAR Бобровский, который нас неоднократно прибивал. Арбитр видит, что там ничего не было, но Бобровский зовёт его посмотреть эпизод.

Мы будем обращаться в ЭСК, но толку? Уберут главного судью, а Бобровский — непотопляемый. Что он творит в Первой лиге, что здесь — это ужас. Но он продолжает судить, у него всё нормально и всё в жизни хорошо», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

После этого матча «Крылья Советов» занимают 5-е место в таблице РПЛ с 33 очками в активе. «Урал» — на 13-й позиции (20 баллов).