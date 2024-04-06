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    Иванов: Судья — негодяй, непонятно, как он судил

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    Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал работу судейской бригады в матче 23‑го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2).

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Если вы смотрели игру, то сами всё видели. Судья — негодяй, непонятно, как он судил. Мы боремся с "Сочи" за выживание, а к нам на игру приезжает работать арбитром VAR Бобровский, который нас неоднократно прибивал. Арбитр видит, что там ничего не было, но Бобровский зовёт его посмотреть эпизод.

    Мы будем обращаться в ЭСК, но толку? Уберут главного судью, а Бобровский — непотопляемый. Что он творит в Первой лиге, что здесь — это ужас. Но он продолжает судить, у него всё нормально и всё в жизни хорошо», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Крылья Советов» занимают 5-е место в таблице РПЛ с 33 очками в активе. «Урал» — на 13-й позиции (20 баллов).

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