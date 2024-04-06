Гвардиола: Де Брейне выиграл для «Сити» матч с «Кристал Пэлас»

Главный тренервысказался о матче против(4:2).

«В первом тайме мы совершали ошибки, но мы сделали камбэк. Де Брейне выиграл матч своими действиями — ассистами, голами, да всем. Мы выиграли матч с ним.

Я не знал, что Кевин больше любит забивать голы, чем отдавать передачи, но я продолжаю настаивать на том, чтобы он говорил, что мы должны выигрывать матчи. Несомненно, он выиграл для нас много матчей», — цитирует Гвардиолу ВВС.

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 70-ю очками в активе. «Кристал Пэлас» — на 14-й позиции (30 баллов).