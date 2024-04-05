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    «Локомотив» может приобрести нападающего «Маккаби»

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    «Локомотив» будет одним из главных претендентов на нападающего Францди Пьерро из «Маккаби» (Хайфа), сообщает «Спорт-Экспресс».

    Францди Пьерро
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    Францди Пьерро

    В начале года «Маккаби» отклонил предложение «железнодорожников» выкупить игрока за сумму в 2,5 миллиона евро.

    По данным источника, руководство «Маккаби» запланировало кардинальную «перестройку» в команде в связи с неудачно проводимым сезоном.

    Израильский клуб планирует продать Пьерро за 3-4 миллиона евро, что автоматически превращает «Локомотив» в одного из основных кандидатов на приобретении игрока.

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    • В текущем сезоне 29-летний Пьерро провел за «Маккаби» 42 матча во всех турнирах, отметившись 22 голами и 4 результативными передачами.

    Transfermarkt оценивает стоимость Пьерро в 2,8 миллиона евро.

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