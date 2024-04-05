«Локомотив» может приобрести нападающего «Маккаби»

будет одним из главных претендентов на нападающегоиз(Хайфа), сообщает «Спорт-Экспресс».

В начале года «Маккаби» отклонил предложение «железнодорожников» выкупить игрока за сумму в 2,5 миллиона евро.

По данным источника, руководство «Маккаби» запланировало кардинальную «перестройку» в команде в связи с неудачно проводимым сезоном.

Израильский клуб планирует продать Пьерро за 3-4 миллиона евро, что автоматически превращает «Локомотив» в одного из основных кандидатов на приобретении игрока.

В текущем сезоне 29-летний Пьерро провел за «Маккаби» 42 матча во всех турнирах, отметившись 22 голами и 4 результативными передачами.

Transfermarkt оценивает стоимость Пьерро в 2,8 миллиона евро.