Митай может сменить «Локомотив» на «Ювентус»

Левый защитник московского «Локомотива» Марио Митай может перейти в туринский «Ювентус», сообщает Tuttosport.

По информации источника, скауты «Ювентуса» просмотрят игрока в ближайшую пятницу в товарищеском матче между сборными Албании и Чили. Марио 20 лет, за «Локомотив» албанский защитник выступает с 2022-го. В нынешнем сезоне футболист провёл 19 матчей за железнодорожников во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий.

Действующий контракт защитника с московским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

«Локомотив» после 20 туров Российской Премьер-Лиги располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Краснодаром» на домашней арене.