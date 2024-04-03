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    Манчестер Сити — Астон Вилла: смотреть онлайн в прямом эфире

    03.04.2024 в 22:15 начнется матч в АПЛ Манчестер Сити — Астон Вилла

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    Манчестер Сити и Астон Вилла начнут матч в 22:15 в АПЛ, 03.04.2024.

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    Последний матч: «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

      • Календарь и таблица АПЛ

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Манчестер Сити»).

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