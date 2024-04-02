Тюкавин и Бителло остались в запасе «Динамо» на матч против «СКА-Хабаровск»

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
«СКА-Хабаровск»: Имамов, Мусалов, Кожемякин, Т. Рукас, Покидышев, Подберезкин, Коновалов, Петров, Симонян, Никитин, Гонгапшев.
Запасные: Сугробов, Корнюшев, Савинов, Никитин, Бегун, Бавин, Алиев, Шарль, Мирошниченко, Цаллагов, Быков, А. Рукас.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Маричаль, Гагнидзе, Кутицкий, Фомин, Грулев, Гладышев, Смолов.
Запасные: Кудравец, Купцов, Даса, Чавес, Исаев, Назаренко, Смелов, Тюкавин, Макаров, Окишор, Бителло.
Следить за матчем «СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва можно в специальной трансляции LiveSport.Ru. Кроме того, наши эксперты подготовили прогноз на эту игру.
Матч «СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва пройдет 2 апреля в Санкт-Петербурге, начало — в 17:30 мск.