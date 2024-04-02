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    Тюкавин и Бителло остались в запасе «Динамо» на матч против «СКА-Хабаровск»

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    Московское «Динамо» и «СКА-Хабаровск» назвали стартовые составы матч 1/4 финала Кубка России.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «СКА-Хабаровск»: Имамов, Мусалов, Кожемякин, Т. Рукас, Покидышев, Подберезкин, Коновалов, Петров, Симонян, Никитин, Гонгапшев.

    Запасные: Сугробов, Корнюшев, Савинов, Никитин, Бегун, Бавин, Алиев, Шарль, Мирошниченко, Цаллагов, Быков, А. Рукас.

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    • «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Маричаль, Гагнидзе, Кутицкий, Фомин, Грулев, Гладышев, Смолов.

    Запасные: Кудравец, Купцов, Даса, Чавес, Исаев, Назаренко, Смелов, Тюкавин, Макаров, Окишор, Бителло.

    Следить за матчем «СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва можно в специальной трансляции LiveSport.Ru. Кроме того, наши эксперты подготовили прогноз на эту игру.

    Матч «СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва пройдет 2 апреля в Санкт-Петербурге, начало — в 17:30 мск.

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