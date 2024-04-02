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    «Динамо» обеспечит голепад

    «СКА-Хабаровск» — «Динамо». Ставка (к. 2.98) и прогноз на футбол, Кубок России, 2 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «СКА-Хабаровск» — «Динамо»
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    Федор Смолов
    В рамках 1/8 финала плей-офф пути регионов Кубка России 2 апреля пройдет матч «СКА-Хабаровск» — «Динамо». Начало — 17:30 (мск). «СКА-Хабаровск» — «Динамо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 02 Апреля 2024 года
    СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 17:30 Динамо Динамо
  • Москва
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    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: Хабаровчане сейчас являются середняками первой лиги. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «СКА-Хабаровск» отстает от топ-4 позиции на 9 очков. Да и выигрывают «армейцы» редко: всего 8 викторий.

    СКА-Хабаровск — Динамо: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда разжилась тремя очками. «СКА-Хабаровск» разобрался с «Соколом» (3:1).

    Вообще, в 5 весенних матчах «СКА-Хабаровск» добыл 2 победы. В этих поединках хабаровчане забили 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Более того, команда Романа Шаронова выиграла в двух последних своих матчах. До победы над саратовцами было бито «Торпедо» (2:0).

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: весенний старт выдался относительно неплохим. Да и вообще, команда Шаронова весьма боевита.

    Матчи против москвичей для команды исторически складываются неудачно. Все 4 очных встречи завершились викториями динамовцев.

    И уж совсем очевидно, что «СКА-Хабаровск» дать бой одной из сильнейших команд страны. Да и ресурсов у Шаронова не так много.

    «Динамо»

    Турнирное положение: Динамовцы в нынешнем сезоне сражаются за чемпионский титул. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы РПЛ.

    Причем «Динамо» пропускает слишком много, как для одного из лидеров. В 21 поединке команда Марцела Лички пропустила 27 раз.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда проиграла. «Динамо» откровенно провалилось в поединке с «Ростовом» (2:4).

    Причем до того москвичи проиграли в Кубке «Зениту» (0:2). Пусть в первом матче команда Лички и победила минимально.

    Вообще, «Динамо» явно недостает истинной стабильности. Провал в игре с ростовчанами вряд ли можно назвать случайностью.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Москвичи явно постараются вернуться на победный путь. Да и цель взять один из трофеев остается.

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    Да и матчи с крепкими оппонентами частенько складываются неудачно. Да и потери очков давно стали неприятной тенденцией.

    А вот проигрывает «Динамо» редко: всего 3 раза в РПЛ. Да и неудачный весенний старт явно ударил по самолюбию талантливой динамовской молодежи.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться победить. «Динамо» явно постарается сыграть первым номером.

    Статистика для ставок

    • «СКА-Хабаровск» победил в 2 своих последних матчах

    • Москвичи проиграли в 2 своих последних поединках

    • «Динамо» выиграло у хабаровчан во всех 4 очных поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

    Прогноз: Обе команды весной выглядят не лучшим образом, так что явно постараются преуспеть в атаке.

    Команда Лички явно намеревается выиграть Кубок, так что явно будет максимально активной в атаке.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что динамовцы выиграют в первом тайме.

    Ставка: Победа «Динамо» в 1 тайме за 2.08

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    Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Динамо» с коэффициентом 2.98. Дата матча: 02.04.2024. Прогнозы на футбол. «Динамо» обеспечит голепад
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