«СКА-Хабаровск»
Турнирное положение: Хабаровчане сейчас являются середняками первой лиги. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «СКА-Хабаровск» отстает от топ-4 позиции на 9 очков. Да и выигрывают «армейцы» редко: всего 8 викторий.
СКА-Хабаровск — Динамо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда разжилась тремя очками. «СКА-Хабаровск» разобрался с «Соколом» (3:1).
Вообще, в 5 весенних матчах «СКА-Хабаровск» добыл 2 победы. В этих поединках хабаровчане забили 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Более того, команда Романа Шаронова выиграла в двух последних своих матчах. До победы над саратовцами было бито «Торпедо» (2:0).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: весенний старт выдался относительно неплохим. Да и вообще, команда Шаронова весьма боевита.
Матчи против москвичей для команды исторически складываются неудачно. Все 4 очных встречи завершились викториями динамовцев.
И уж совсем очевидно, что «СКА-Хабаровск» дать бой одной из сильнейших команд страны. Да и ресурсов у Шаронова не так много.
«Динамо»
Турнирное положение: Динамовцы в нынешнем сезоне сражаются за чемпионский титул. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы РПЛ.
Причем «Динамо» пропускает слишком много, как для одного из лидеров. В 21 поединке команда Марцела Лички пропустила 27 раз.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда проиграла. «Динамо» откровенно провалилось в поединке с «Ростовом» (2:4).
Причем до того москвичи проиграли в Кубке «Зениту» (0:2). Пусть в первом матче команда Лички и победила минимально.
Вообще, «Динамо» явно недостает истинной стабильности. Провал в игре с ростовчанами вряд ли можно назвать случайностью.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Москвичи явно постараются вернуться на победный путь. Да и цель взять один из трофеев остается.
Да и матчи с крепкими оппонентами частенько складываются неудачно. Да и потери очков давно стали неприятной тенденцией.
А вот проигрывает «Динамо» редко: всего 3 раза в РПЛ. Да и неудачный весенний старт явно ударил по самолюбию талантливой динамовской молодежи.
Нет сомнений, что гости будут стремиться победить. «Динамо» явно постарается сыграть первым номером.
Статистика для ставок
- «СКА-Хабаровск» победил в 2 своих последних матчах
- Москвичи проиграли в 2 своих последних поединках
- «Динамо» выиграло у хабаровчан во всех 4 очных поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.86 и 1.95.
- 3.90Вильярреал — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.27Лестер — Норвич: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.95Лечче — Рома: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Обе команды весной выглядят не лучшим образом, так что явно постараются преуспеть в атаке.
Команда Лички явно намеревается выиграть Кубок, так что явно будет максимально активной в атаке.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что динамовцы выиграют в первом тайме.
Ставка: Победа «Динамо» в 1 тайме за 2.08