В рамках 1/8 финала плей-офф пути регионов Кубка России 2 апреля пройдет матч «СКА-Хабаровск» — «Динамо». Начало — 17:30 (мск). «СКА-Хабаровск» — «Динамо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане сейчас являются середняками первой лиги. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «СКА-Хабаровск» отстает от топ-4 позиции на 9 очков. Да и выигрывают «армейцы» редко: всего 8 викторий.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда разжилась тремя очками. «СКА-Хабаровск» разобрался с «Соколом» (3:1).

Вообще, в 5 весенних матчах «СКА-Хабаровск» добыл 2 победы. В этих поединках хабаровчане забили 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Более того, команда Романа Шаронова выиграла в двух последних своих матчах. До победы над саратовцами было бито «Торпедо» (2:0).

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: весенний старт выдался относительно неплохим. Да и вообще, команда Шаронова весьма боевита.

Матчи против москвичей для команды исторически складываются неудачно. Все 4 очных встречи завершились викториями динамовцев.

И уж совсем очевидно, что «СКА-Хабаровск» дать бой одной из сильнейших команд страны. Да и ресурсов у Шаронова не так много.

«Динамо»

Турнирное положение: Динамовцы в нынешнем сезоне сражаются за чемпионский титул. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы РПЛ.

Причем «Динамо» пропускает слишком много, как для одного из лидеров. В 21 поединке команда Марцела Лички пропустила 27 раз.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда проиграла. «Динамо» откровенно провалилось в поединке с «Ростовом» (2:4).

Причем до того москвичи проиграли в Кубке «Зениту» (0:2). Пусть в первом матче команда Лички и победила минимально.

Вообще, «Динамо» явно недостает истинной стабильности. Провал в игре с ростовчанами вряд ли можно назвать случайностью.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Москвичи явно постараются вернуться на победный путь. Да и цель взять один из трофеев остается.

Да и матчи с крепкими оппонентами частенько складываются неудачно. Да и потери очков давно стали неприятной тенденцией.

А вот проигрывает «Динамо» редко: всего 3 раза в РПЛ. Да и неудачный весенний старт явно ударил по самолюбию талантливой динамовской молодежи.

Нет сомнений, что гости будут стремиться победить. «Динамо» явно постарается сыграть первым номером.

Статистика для ставок

«СКА-Хабаровск» победил в 2 своих последних матчах

Москвичи проиграли в 2 своих последних поединках

«Динамо» выиграло у хабаровчан во всех 4 очных поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: Обе команды весной выглядят не лучшим образом, так что явно постараются преуспеть в атаке.

Команда Лички явно намеревается выиграть Кубок, так что явно будет максимально активной в атаке.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что динамовцы выиграют в первом тайме.

Ставка: Победа «Динамо» в 1 тайме за 2.08