«СКА-Хабаровск» в Санкт-Петербурге сыграет с московским «Динамо» в рамках 1/4 финала Кубка России Пути регионов. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 17:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» начал свой путь в Кубке России с 4-го отборочного раунда, с большим трудов обыграв саратовский «Сокол» в серии пенальти. Далее подопечные Романа Шаронова с одинаковым счетом 2:0 одержали победы над «Амкаром» и «Форте» соответственно.

В четвертьфинале «СКА-Хабаровск» впервые встретился с представителем РПЛ — «Сочи». «Красно-синие» отыграли минимальное отставание в основное время (1:1), а в серии пенальти оказались точнее своего соперника.

«СКА-Хабаровск» находится в середине турнирной таблицы Первой лиги, расположившись на 10-й строчке после 24-х матчей. В крайнем туре хабаровчане уверенно обыграли «Сокол» (3:1).

«Динамо»

На групповом этапе текущего розыгрыша Кубка России московское «Динамо» заняло вторую строчку в компании со «Спартаком», «Краснодаром» и «Пари НН».

В 1/4 финала Пути РПЛ москвичам в соперники достался «Зенит» из Санкт-Петербурга. Первый матч завершился минимальной домашней победой «Динамо» (1:0), но в ответной встрече подопечные Марцела Лички проиграли 0:2 и опустились в нижнюю часть сетки.

В крайнем туре РПЛ москвичи крупно уступили дома «Ростову» (1:4). На данный момент «Динамо» занимает третье место в таблице после 21-го матча.

Личные встречи

«Динамо» выиграло все 5 матчей у «СКА-Хабаровск», включая одну товарищескую игру. Последняя официальная встреча между командами состоялась 22 апреля 2018 года в рамках 27-го тура РПЛ. Москвичи одержали победу со счетом 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Динамо» с коэффициентом 2.98.