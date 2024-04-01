ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «СКА-Хабаровск» — «Динамо». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов «СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России СКА-Хабаровск Динамо
    Вся лентаСамое главное
    Себастьян Фундора и Тим ЦзюЦзю сенсационно проиграл Фундоре. Тим не сумел пройти двухметрового гиганта Лионель Месси«Фенербахче» — в РПЛ, Месси — в «Зените», «Тоттенхэм» — с трофеем, Федерер — тренер Джоковича: топ-новостей 1 апреля Константин Тюкавин«СКА-Хабаровск» — «Динамо». Онлайн
    Все новости спорта
    Константин Тюкавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Тюкавин
    «СКА-Хабаровск» в Санкт-Петербурге сыграет с московским «Динамо» в рамках 1/4 финала Кубка России Пути регионов. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 17:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» начал свой путь в Кубке России с 4-го отборочного раунда, с большим трудов обыграв саратовский «Сокол» в серии пенальти. Далее подопечные Романа Шаронова с одинаковым счетом 2:0 одержали победы над «Амкаром» и «Форте» соответственно.

    В четвертьфинале «СКА-Хабаровск» впервые встретился с представителем РПЛ — «Сочи». «Красно-синие» отыграли минимальное отставание в основное время (1:1), а в серии пенальти оказались точнее своего соперника.

    «СКА-Хабаровск» находится в середине турнирной таблицы Первой лиги, расположившись на 10-й строчке после 24-х матчей. В крайнем туре хабаровчане уверенно обыграли «Сокол» (3:1).

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Динамо»

    На групповом этапе текущего розыгрыша Кубка России московское «Динамо» заняло вторую строчку в компании со «Спартаком», «Краснодаром» и «Пари НН».

    В 1/4 финала Пути РПЛ москвичам в соперники достался «Зенит» из Санкт-Петербурга. Первый матч завершился минимальной домашней победой «Динамо» (1:0), но в ответной встрече подопечные Марцела Лички проиграли 0:2 и опустились в нижнюю часть сетки.

    В крайнем туре РПЛ москвичи крупно уступили дома «Ростову» (1:4). На данный момент «Динамо» занимает третье место в таблице после 21-го матча.

    Личные встречи

    «Динамо» выиграло все 5 матчей у «СКА-Хабаровск», включая одну товарищескую игру. Последняя официальная встреча между командами состоялась 22 апреля 2018 года в рамках 27-го тура РПЛ. Москвичи одержали победу со счетом 1:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Динамо» с коэффициентом 2.98.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.10
  • Экспресс дня 2 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Химки — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арсенал — Лутон Таун
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры