Ла Лига. «Реал» уверенно движется к чемпионству

Испанская Примера выходит на финишную прямую, до окончания сезона командам осталось провести 8 туров. Возглавляет турнирную таблицу «Реал», в чемпионской гонке продолжают участвовать «Барселона» и открытие этого розыгрыша — «Жирона». Мадридский «Атлетико» вернулся в лигочемпионскую четвёрку, в зоне вылета без изменений.

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 30 тура в испанской Ла Лиге произошли три изменения. На 4 место поднялся «Атлетико» Мадрид, «матрасники» обошли в турнирной таблице «Атлетик» из Бильбао.

На три строчки вверх поднялась «Осасуна», которая расположилась на 9 месте. От успеха памплонцев пострадали три клуба, который потеряли по одной позиции. Речь о «Вильярреале» (10 место), «Хетафе» (11 место) и «Лас-Пальмасе» (12 место).

Календарь и таблица испанской Примеры

Улучшила положение в турнирной таблице «Севилья», которая обошла в чемпионате «Мальорку» и «Райо Вальекано», заняв 14 место.

На пути к чемпионству

«Реал» Мадрид уверенно движется к титулу чемпиона Испании, одержав победу в третьем матче подряд. В 30 туре Ла Лиги «бланкос» на Сантьяго-Бернабеу переиграли «Атлетик» из Бильбао (2:0). Дублем в поединке отметился Родриго, который забил на 8-й и 73-й минутах.

В выигрышную серию «галактикос» входят игры против «Осасуны» (4:2) и «Сельты» (4:0). За 8 туров до окончания чемпионата «Реал» набрал 75 очков и опережает ближайшего конкурента «Барселону» на 8 баллов.

Через тур главные претенденты на титул сойдутся в очном поединке. 21 апреля «Реал» Мадрид примет «Барселону».

В чемпионской гонке

«Барселона» занимает 2 место в испанском чемпионате, каталонцы аккумулировали 67 очков.

В рамках минувшего игрового дня «сине-гранатовые» с минимальным счётом переиграли «Лас-Пальмас» (1:0). Единственный и победный гол на 59-й минуте забил Рафинья.

«Барселона» — «Лас-Пальмас» globallookpress.com

Ранее «Барселона» добилась побед в матчах с «Атлетико» (3:0) и «Мальоркой» (1:0). Следом в турнирной таблице расположилась «Жирона», у которой набрано 65 очков. В последней игре чемпионата команда устроила голевую феерию с «Бетисом», переиграв в итоге соперника со счётом 3:2.

Еврокубковая зона

Если «Реал», «Барселона» и «Жирона» уверенно идут в первой тройке чемпионата, то «Атлетико» из Мадрида продолжает сражаться за место в Лиге чемпионов.

«Матрасники» занимают заветное 4 место в турнирой таблице, набрав 58 очков. В 30 туре «Атлетико» переиграл «Вильярреал» (2:1).

«Жирона» — «Бетис» globallookpress.com

На 5 строчке Примере расположился «Атлетик», эта позиция дает право сыграть в Лиге Европы. Коллектив из Бильбао сыграл неудачно против «Реала» из Мадрида (0:2).

Замыкает еврокубковую зону «Реал Сосьедад», который идет в зоне Лиге конференций, а именно на 6 месте. Сан-себастьянцы одержали третью победу подряд, переиграв в 30 туре «Алавес» (1:0).

Тур № 31

Матчи следующего тура чемпионата Испании пройдут с 12 по 15 апреля.

Лидер Ла Лиги «Реал» сыграет на выезде против «Мальорки», игра запланирована на субботу,

13 апреля.

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В этот же день свои матчи сыграют главные преследователи мадридского клуба. «Барселона» на выезде сыграет против «Кадиса», а «Жирона» отправится гостить к «Атлетико».