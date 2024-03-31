Салиба о ничьей с «Ман Сити»: У нас ничего не получилось, но мы счастливы

Защитниквысказался о ничейном результате в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с(0:0).

«Мы не можем быть довольны ничьей, но это нормально, мы извлекаем уроки из некоторых игр. Когда мы не можем победить, мы не должны проигрывать. Это то, что у нас хорошо получилось. Итак, мы уходим с одним очком, но мы недовольны.

Я думаю, что это больше в наших головах, потому что мы знаем, что они лучшая команда в мире. Мы должны быть сосредоточенны всю игру. Мы выступили хорошо. Мы не пропустили. У нас ничего не получилось, но мы счастливы.

Габриэл Магальянс хорош. Он мне очень помогает. Не только он, но и вся команда. Когда мы теряем мяч, все убегают назад. Я думаю, мы все хорошо защищаемся, и это хорошо. Мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Салиба Sky Sports.

После этого матча «Арсенал» занимает 2-е место в таблице чемпионата Англии с 65-ю очками в активе. «Манчестер Сити» — на 3-й позиции (64 балла).