«Атлетик» Бильбао — «Мальорка»: счет матча 1:1 (0:1), пен 4:2, обзор голов

В финале Кубка Испании встречались

Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были игроки «Атлетика» со счетом 4:2.

На 21-й минуте счет открыл полузащитник «Мальорки» Дани Родригес, голевую передачу ему отдал Антонио Раильо.

«Атлетик» смог восстановить статус-кво на 50-й минуте после точного удара Ойана Сансета, ассист ему сделал Нико Уильямс.

Решающий удар в серии пенальти нанес Алекс Беренгер. Это 24-я победа «Атлетика» в Кубке Испании.

«Атлетик» Бильбао — «Мальорка» 1:1, пен. 4:2 Кубок Испании. Финал Голы: 0:1 — 21 Дани Родригес, 1:1 — 50 Сансет«Атлетик»: Агирресабала, Де Маркос, Вивиан, Паредес, Берчиче (Лекуэ, 106), Прадос (Весга, 46), Руис де Галаррета (Гомес, 80), Сансет (Муниаин, 90), Уильямс, Уильямс (Беренгер, 90), Гурусета (Рауль Гарсия, 90)«Мальорка»: Грейф, Гонсалес, Раильо, Вальент (Маффео, 90), Копете (Настасич, 105), Тони Лато (ван дер Хейден, 110), Дани Родригес (Радонич, 74), Дардер (Морланес, 62), Саму Кошта, Ларин (Санчес, 62), МурикиПредупреждения:

Паредес (27), Мурики (90+1), Радонич (119)