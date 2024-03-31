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    Радченко: Не думаю, что все проблемы «Спартака» из-за потери Промеса

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    Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мнением о том, насколько сильно потеря Квинси Промеса влияет на игру «красно-белых».

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «У "Спартака" остались проблемы, которые были в этом сезоне. Это видно и поэтому не достигается нужный результат. Не думаю, что всё из-за потери Промеса.

    Да, это большая потеря в атаке, но футбол — командная игра. Кроме Промеса есть и другие футболисты, которые раньше показывали свой уровень и забивали. Сейчас не могут забить, но в ближайших играх точно смогут», — сказал Радченко Чемпионату.

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    • Напомним, что Промеса задержали в Дубае (ОАЭ) 29-го февраля. Причиной этого стало ДТП, в которое футболист попал, после чего скрылся с места инцидента.

    В последнем матче РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» со счетом 0:0. После этого матча «красно-белые» занимают 5-е место в таблице с 32 очками в активе.

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