Почеттино: Мы однажды выиграем АПЛ, а если нет, то это сделает другой тренерский штаб

Главный тренервысказался об амбициях клуба в английской Премьер-лиге.

«Мы хотим выиграть АПЛ. Да, однажды мы сделаем это. А если нет, то наверняка другой тренерский штаб выиграет её, потому что это обязательно должно произойти.

Наши фанаты должны понимать, что сейчас "Челси" — это новый проект с разными идеями», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

После 27-и туров «Челси» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 39-ю очками в активе. В следующем матче «синие» сыграют против «Бернли» 30-го марта в 18:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.