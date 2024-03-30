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    Почеттино: Мы однажды выиграем АПЛ, а если нет, то это сделает другой тренерский штаб

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    Главный тренер «Челси» Маурицио Почеттино высказался об амбициях клуба в английской Премьер-лиге.

    Маурицио Почеттино
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    Маурицио Почеттино

    «Мы хотим выиграть АПЛ. Да, однажды мы сделаем это. А если нет, то наверняка другой тренерский штаб выиграет её, потому что это обязательно должно произойти.

    Наши фанаты должны понимать, что сейчас "Челси" — это новый проект с разными идеями», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

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