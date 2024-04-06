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    «ПСЖ» еще на шаг станет ближе к золоту

    «ПСЖ» — «Клермон». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 6 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Клермон»
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    «ПСЖ»
    6 апреля в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» в рамках 28-го тура французской Лиги 1 сойдутся «ПСЖ» и «Клермон». Начало игры — в 22:00 по мск. «ПСЖ» — «Клермон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Апреля 2024 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Клермон Клермон
  • Клермон-Ферран
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    «ПСЖ»

    Турнирное положение: По состоянию на данный момент коллектив Луиса Энрике с 62 набранными очками лидирует в таблице Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на 12 пунктов.

    «ПСЖ» смог выиграть в этом чемпионате 18 игр из 27 проведенных, восемь встреч свел вничью и потерпел всего лишь одно фиаско, разница мячей — 64:23.

    ПСЖ — Клермон: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Несколько дней тому назад парижане на своем поле переиграли «Ренн» со счетом 1:0 в полуфинале Кубка Франции и пробились в финал турнира. А в минувшем туре первенства они на выезде одолели «Марсель» 2:0.

    Не сыграют: Преснел Кимпембе, Лейвин Курзава, Рика и Брэдли Барколя пребывают в лазарете команды.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: «ПСЖ» последний раз уходил с поля поверженным еще в ноябре прошлого года. и после того «сине-красные» не знают горечи поражений.

    В отрезке же последних шести своих встреч они смогли выиграть пять из них и расписали одну мировую. А не забивал столичный клуб только в двух матчах в этом сезоне.

    «Клермон»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице дружина Паскаля Гастьяна с 20 очками засела на дне таблицы и на семь пунктов отстает от безопасной строки.

    «Клермон» за всю дистанцию добился четырех викторий, восемь встреч свел вничью и 15 игр проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 19:46.

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    • Последние матчи: В прошлом туре первенства «всадники» на своем поле были разбиты «Тулузой», проиграв со счетом 0:3. Игровым же днем ранее они в домашнем поединке смогли переиграть «Гавр» 2:1.

    Не сыграют: Мохамед-Амине Бушенна травмирован.

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    Состояние команды: За предыдущие девять встреч чемпионата «Клермон» смог выиграть только одну игр. Также в этот период «сине-красные» расписали три мировые и потерпели пять фиаско. И в четырех матчах данного периода они не смогли распечатать ворота соперника.

    Статистика для ставок

    • Дома «ПСЖ» три из четырех последних игр чемпионата свел вничью при одной победе

    • В гостях «Клермон» проиграл три из четырех минувших встреч и раз сыграл вничью

    • «ПСЖ» выиграл у «Клермона» в трех из пяти очных матчей противостояния при одном фиаско

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «ПСЖ» — 1.20, победа «Клермона» — 15.50, ничья — 8.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.34 и 3.25 соответственно.

    Прогноз: Без пяти минут чемпион при своих зрителях не должен испытать проблем с главным аутсайдером лиги и наверняка выиграет у него уверенно.

    Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2) за 1.82.

    Прогноз: И также в этом поединке ставим еще на то, что парижане смогут отправить в ворота соперника больше трех мячей, ведь зачастую «Клермону2 они забивают много.

    Ставка: ИТ "ПСЖ" больше 3 за 2.07.

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    Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Клермон» с коэффициентом 1.82. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на футбол. «ПСЖ» еще на шаг станет ближе к золоту
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