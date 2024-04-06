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    «Байер» минимально одолел «Унион»

    «Унион» — «Байер»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 28-го тура чемпионата Германии «Байер» на выезде обыграл «Унион» со счетом 1:0.

    Флориан Вирц
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    Флориан Вирц

    Единственный гол в матче был на 45+8-й минуте. С 11-метровой отметки отличился Флориан Вирц.

    Весь второй тайм «Унион» играл в меньшинстве — Робин Госенс получил вторую желтую карточку.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Байер 0:1
    Гол: 0:1 Флориан Вирц (пенальти) (45 + 8') Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Кевин Фогт, Диогу Лейте, Кристофер Триммель (Йосип Юранович, 63'), Робин Гозенс, Лука Тусар, Андраш Шчафер (Алекс Краль, 63'), Рани Хедира (Аисса Лайдуни, 62'), Бренден Ааронсон (Benedict Hollerbach, 79'), Йорбе Вертессен (Миккель Кауфманн, 46') Байер: Лукаш Градецки, Алехандро Гримальдо, Пьеро Инкапье, Жонатан Та, Одилон Коссуну, Флориан Вирц, Гранит Джака, Роберт Андрих, Нейтан Телла (Жереми Фримпонг, 79'), Борха Иглесиас (Виктор Бонифас, 67'), Адам Гложек (Амин Адли, 32') Предупреждения: Робин Гозенс (9'), Лука Тусар (37'), Робин Гозенс (45 + 3'), Амин Адли (64'), Роберт Андрих (82')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Байер» набрал 76 очков в 28 матчах и занимает первое место в турнирной таблице бундеслиги. «Унион» находится на 12-й строчке (29 баллов).

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