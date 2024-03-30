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    Справится ли «Челси» с «Бернли»?

    «Челси» — «Бернли». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, АПЛ, 30 марта 2024 года

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    Михаил Мудрик («Челси»)
    В рамках 30-го тура чемпионата Англии 30 марта пройдет матч «Челси» — «Бернли». «Челси» — «Бернли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Марта 2024 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 18:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    Турнирное положение: «синие» проваливают очередной сезон. Команда из Лондона занимает только 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков.

    За 27 матчей «Челси» смог забить 47 мячей и 45 раз пропустил в свои.

    Также лондонцы смогли пробиться в полуфинал Кубка Англии, где сыграют против «Манчестер Сити».

    Челси — Бёрнли: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в прошлых турах английского чемпионата лондонская команда переиграла «Ньюкасл» (3:2), но сыграла вничью с «Брентфордом» (2:2) и «Манчестер Сити» (1:1).

    До этого лондонцы переиграли «Кристал Пэлас» (3:1), но уступили «Вулверхэмптону» (2:4) и «Ливерпулю» (1:4).

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    Также «Челси» недавно проиграл «Ливерпулю» (0:1) в финале Кубка английской лиги.

    Не сыграют: в лазарете команды из столицы Англии находятся Весли Фофана, Рис Джеймс, Ромео Лавиа, Лесли Угочукву и Кристофер Нкунку. Также под большим вопросом выход на поле Леви Колвилла и Карни Чуквуэмеки.

    Состояние команды: столичный коллектив уже вряд ли сможет навязать борьбу даже за место в еврокубках, поэтому будет просто доигрывать сезон и стараться взять Кубок.

    Зимой «Челси» смог усилиться только игроками, которые вернулись из аренды. Подопечные Маурисио Почеттино также расстались с рядом игроков, которые были не основными.

    «Бернли»

    Турнирное положение: команда из одноименного города борется за выживание в текущем сезоне чемпионата. В настоящий момент «Бернли» занимает только девятнадцатое, предпоследнее место в турнирной таблице.

    «Бордовые» по итогам 29 матчей имеют в своем активе 17 пунктов и на 5 баллов отстают от семнадцатой, спасительной строчки, которую занимает «Лутон Таун».

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  • 27/03/2024

    • Коллектив из Бернли смог 29 раз поразить ворота соперников, а в свои пропустил 63 раза.

    Последние матчи: в прошлом туре «Бернли» в родных стенах переиграл «Брентфорд» (2:1), а до этого сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2).

    Перед этим подопечные Венсана Компани проиграли «Борнмуту» (0:2), «Кристал Пэласу» (0:3), «Арсеналу» (0:5) и «Ливерпулю» (1:3).

    До этого также был вылет из Кубка Англии. Коллектив из графства Ланкашир минимально уступил «Тоттенхэму» (0:1).

    Не сыграют: не смогут помочь своей команде в этой игре травмированные Лука Колеошо, Нэйтан Редмонд, Амин Аль Дахил, Арон Рэмзи и Датро Фофана.

    Состояние команды: первый сезон после возвращения в АПЛ «Бернли» проводит крайне неубедительно. Команда показывает не очень качественную игру, которая не дает результата.

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    Во время зимнего трансферного окна коллектив подписал Лоренца Ассинсьона, Датро Фофану, Майкла Паркера и Джо Бевана. Помимо этого, команда отдала некоторых футболистов в аренду, однако они особо не проходили в состав.

    Статистика для ставок

    • «Челси» не проигрывает в 4 матчах подряд в АПЛ

    • «Бернли» выиграл только 1 из последних 12 матчей во всех турнирах

    • «Бернли» не выигрывает у «Челси» на протяжении 10 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.80, а победа «Бернли» — в 9.00.

    ТБ 2,5 оценивается только в 1.50, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.60.

    Прогноз: «Челси» сейчас набрал хорошую форму, а «Бернли» продолжает играть не очень хорошо, поэтому предположит, что лондонцы смогут добыть уверенную победу.

    Ставка: победа «Челси» с форой-1,5 за 1.83.

    Прогноз: в последнее время коллективы играют достаточно результативно, поэтому думается, что в этой игре будет забито минимум 4 мяча.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20.

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    Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Бернли» с коэффициентом 1.83. Дата матча: 30.03.2024. Прогнозы на футбол. Справится ли «Челси» с «Бернли»?
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