«Милан» — «Лечче»: счет матча 3:0 (2:0), обзор голов

Кристиан Пулишич Фото: globallookpress.com
Уже на шестой минуте Кристиан Пулишич открыл счет с передачи Самуэля Чуквуэзе.
На 20-й минуте преимущество «Милана» увеличил Оливье Жиру, ему ассистировал Яссин Адли.
На 45-й минуте был удален нападающий «Лечче» Никола Крстович.
Третий гол «Милан» забил на 57-й минуте, его автором стал Рафаэль Леау. Передача снова на счету Адли.
Футбол. Италия. Серия А
Милан — Лечче 3:0
Голы: 1:0 Кристиан Пулишич (6'), 2:0 Оливье Жиру (20'), 3:0 Рафаэл Леау (57') Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия, Фикайо Томори, Тео Эрнандес (Филиппо Терраччано, 83'), Маттео Габбиа (Симон Кьер, 61'), Ясин Адли, Тейьяни Рейндерс (Исмаэль Беннасер, 78'), Самуэль Чуквезе, Кристиан Пулишич (Юнус Муса, 61'), Рафаэл Леау, Оливье Жиру (Лука Йович, 62') Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Марин Понграчич, Федерико Баскиротто, Лоренцо Венути (Валентен Жендрей, 70'), Хоан Гонсалес (Роберто Пикколи, 46'), Алексис Блен (Медон Бериша, 78'), Юльбер Рамадани, Ламек Банда (Pontus Almqvist, 46'), Никола Крстович, Patrick Dorgu (Santiago Pierotti, 85') Предупреждения: Алексис Блен (34'), Самуэль Чуквезе (78') Удаление: Никола Крстович (45')
«Россонери» продолжают занимать второе место с 68 очками. «Лечче» (29) — 13-й.