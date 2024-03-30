Последний матч: «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас». Коэффициент ставки — 1.85.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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