начнут матч в 15:30 в АПЛ, 30.03.2024.

Последний матч: «Вест Хэм» — «Ньюкасл» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Вест Хэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.99 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ньюкасл»).

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