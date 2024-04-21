21 апреля в 32-м туре чемпионатаИспании по футболу сыграют «Хетафе» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 15:00 мск. «Хетафе» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Хетафе»

Турнирное положение: команда из одноименного города в провинции Мадрид является крепким середняком текущего розыгрыша испанского чемпионата.

В настоящий момент коллектив из Хетафе располагается на 10-м месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 39 очков.

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«Городские» смогли 37 раз поразить ворота соперника и 43 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «темно-синие» сыграли вничью с «Райо Вальекано» (0:0), а до этого уступили «Севилье» (0:1), но победили «Жирону» (1:0).

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Перед этим же «Хетафе» проиграл «Валенсии» (0:1) и «Барселоне» (0:4), а также поделил очки с «Лас-Пальмасом» (3:3) и «Вильярреалом» (1:1).

Не сыграют: в лазарете команды продолжают находиться Мауро Арамбарри, Домингем Дуарте и Борха Майорал.

Состояние команды: подопечные Хосе Бордаласа могут чувствовать себя абсолютно спокойно, поскольку уже ни за что не борются. «Хетафе» уже не сможет побороться за место в еврокубках, но и вылет ему не грозит.

Таким образом, можно сделать вывод, что «Хетафе» уже сейчас может начинать плавную подготовку к следующему сезону.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна уже не сможет побороться за место в зоне Лиги чемпионов, но в еврокубки залезть должна.

В настоящий момент «бело-голубые» имеют в своем активе 50 очков и занимают шестое место в турнирной таблице, опережая седьмую «Валенсию» только на три балла.

«Королевский клуб» смог 45 раза забить оппонентам, но при этом 33 раза пропустил в свои ворота.

Последние матчи: прошлом туре сан-себастьянцы сыграли вничью с «Альмерией» (2:2), а до этого три игры выиграли — у «Алавеса» (1:0), «Кадиса» (2:0) и «Гранады» (3:2).

Перед этим же «Реал Сосьедад» уступил «Севилье» (2:3) и «Вильярреалу» (1:3).

Также недавно подопечные Иманоля Альгуасиля вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Испании.

Не сыграют: не помогут своей команде в этой игре травмированные Браис Мендес, Мартин Меркеланс и Айхен Муньос, а также дисквалифицированные Игорь Субельдиа и Мартин Субименди.

Состояние команды: после вылета из Лиги чемпионов и Кубка Испании «Реал Сосьедад», в составе которого выступает россиянин Арсен Захарян, набрал приличный ход и стал подниматься, но уже поздно и до зоны Лиги чемпионов не добраться.

Думается, что команда должна спокойно попадать в еврокубковую зону, поскольку для этого есть и хороший состав и соответствующая игра, но чтобы выполнить задачу, нужно будет очень постараться.

Статистика для ставок

«Реал Сосьедад» не проигрывает на протяжении 4 матчей

«Хетафе» в последних 4 матчах забил только 1 мяч, а пропустил — 2

В первом круге «Реал Сосьедад» обыграл «Хетафе» со счетом 4:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.05, а победа «Хетафе» — в 3.90.

ТБ 2,5 оценивается в 2.70, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.47.

Прогноз: «Реал Сосьедад» набрал отличный ход, он сильнее своего соперника и ему нужнее победа, поэтому думается, что команда из Сан-Себастьяна возьмет три очка.

Ставка: победа «Реал Сосьедада» за 2.13.

Прогноз: в матчах «Хетафе» в последнее время забивается крайне мало мячей, поэтому предположим, что это продолжится и сейчас.

Ставка: тотал меньше 2 за 1.82.