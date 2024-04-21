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    Сможет ли «Реал Сосьедад» переиграть «Хетафе»?

    «Хетафе» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 21 апреля 2024 года

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    Арсен Захарян («Реал Сосьедад»)
    21 апреля в 32-м туре чемпионатаИспании по футболу сыграют «Хетафе» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 15:00 мск. «Хетафе» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Апреля 2024 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 15:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Хетафе»

    Турнирное положение: команда из одноименного города в провинции Мадрид является крепким середняком текущего розыгрыша испанского чемпионата.

    В настоящий момент коллектив из Хетафе располагается на 10-м месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 39 очков.

    Хетафе — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

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    «Городские» смогли 37 раз поразить ворота соперника и 43 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «темно-синие» сыграли вничью с «Райо Вальекано» (0:0), а до этого уступили «Севилье» (0:1), но победили «Жирону» (1:0).

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    Перед этим же «Хетафе» проиграл «Валенсии» (0:1) и «Барселоне» (0:4), а также поделил очки с «Лас-Пальмасом» (3:3) и «Вильярреалом» (1:1).

    Не сыграют: в лазарете команды продолжают находиться Мауро Арамбарри, Домингем Дуарте и Борха Майорал.

    Состояние команды: подопечные Хосе Бордаласа могут чувствовать себя абсолютно спокойно, поскольку уже ни за что не борются. «Хетафе» уже не сможет побороться за место в еврокубках, но и вылет ему не грозит.

    Таким образом, можно сделать вывод, что «Хетафе» уже сейчас может начинать плавную подготовку к следующему сезону.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна уже не сможет побороться за место в зоне Лиги чемпионов, но в еврокубки залезть должна.

    В настоящий момент «бело-голубые» имеют в своем активе 50 очков и занимают шестое место в турнирной таблице, опережая седьмую «Валенсию» только на три балла.

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    • «Королевский клуб» смог 45 раза забить оппонентам, но при этом 33 раза пропустил в свои ворота.

    Последние матчи: прошлом туре сан-себастьянцы сыграли вничью с «Альмерией» (2:2), а до этого три игры выиграли — у «Алавеса» (1:0), «Кадиса» (2:0) и «Гранады» (3:2).

    Перед этим же «Реал Сосьедад» уступил «Севилье» (2:3) и «Вильярреалу» (1:3).

    Также недавно подопечные Иманоля Альгуасиля вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Испании.

    Не сыграют: не помогут своей команде в этой игре травмированные Браис Мендес, Мартин Меркеланс и Айхен Муньос, а также дисквалифицированные Игорь Субельдиа и Мартин Субименди.

    Состояние команды: после вылета из Лиги чемпионов и Кубка Испании «Реал Сосьедад», в составе которого выступает россиянин Арсен Захарян, набрал приличный ход и стал подниматься, но уже поздно и до зоны Лиги чемпионов не добраться.

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    Думается, что команда должна спокойно попадать в еврокубковую зону, поскольку для этого есть и хороший состав и соответствующая игра, но чтобы выполнить задачу, нужно будет очень постараться.

    Статистика для ставок

    • «Реал Сосьедад» не проигрывает на протяжении 4 матчей

    • «Хетафе» в последних 4 матчах забил только 1 мяч, а пропустил — 2

    • В первом круге «Реал Сосьедад» обыграл «Хетафе» со счетом 4:3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.05, а победа «Хетафе» — в 3.90.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.70, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.47.

    Прогноз: «Реал Сосьедад» набрал отличный ход, он сильнее своего соперника и ему нужнее победа, поэтому думается, что команда из Сан-Себастьяна возьмет три очка.

    Ставка: победа «Реал Сосьедада» за 2.13.

    Прогноз: в матчах «Хетафе» в последнее время забивается крайне мало мячей, поэтому предположим, что это продолжится и сейчас.

    Ставка: тотал меньше 2 за 1.82.

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    Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 2.13. Дата матча: 21.04.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Реал Сосьедад» переиграть «Хетафе»?
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