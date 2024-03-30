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    «Ростов»Крушение амбиций. «Ростов» уничтожил главного конкурента «Зенита»
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    Лаксальт: Мы допустили много ошибок в обороне

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    Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о крупном поражении своей команды в матче 22-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом» (1:4).

    Диего Лаксальт
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    Диего Лаксальт

    «Мы допустили много ошибок в обороне — соперник воспользовался ими и забили. Нам нужно исправить несколько аспектов игры и обдумать это поражение.

    "Ростов" — хорошая команда и знает, как играть. Соперник продемонстрировал хороший футбол и победил. Что касается слов тренера после матча, то пусть это останется в раздевалке

    До конца чемпионата еще долгий путь. Мы должны думать о следующем матче, а не о концовке всего чемпионата», — приводит слова Лаксальта РИА Новости.

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  • Сегодня

    • После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. В следующем матче «бело-голубые» сыграют против «СКА-Хабаровска» 2-го апреля в рамках Кубка России.

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