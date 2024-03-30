Лаксальт: Мы допустили много ошибок в обороне

Диего Лаксальт Фото: globallookpress.com
«Мы допустили много ошибок в обороне — соперник воспользовался ими и забили. Нам нужно исправить несколько аспектов игры и обдумать это поражение.
"Ростов" — хорошая команда и знает, как играть. Соперник продемонстрировал хороший футбол и победил. Что касается слов тренера после матча, то пусть это останется в раздевалке
До конца чемпионата еще долгий путь. Мы должны думать о следующем матче, а не о концовке всего чемпионата», — приводит слова Лаксальта РИА Новости.
После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. В следующем матче «бело-голубые» сыграют против «СКА-Хабаровска» 2-го апреля в рамках Кубка России.