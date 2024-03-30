Булыкин о поражении «Динамо»: Непозволительно так играть команде, которая борется за чемпионство

Экс-футболист сборной Россиивысказался о крупном поражении в матче 22-го тура РПЛ с(1:4).

«Динамо вышло на первый тайм без агрессии. А "Ростов" вышел агрессивно с хорошей борьбой, мячом вперёд — это дало результат. Защитникам "Динамо" было тяжело, они проиграли борьбу. "Ростов" создал и реализовал моменты, а после 0:3 играть уже тяжело.

Конечно, непозволительно так играть команде, которая борется за чемпионство. "Динамо" опять попало в ту ловушку, когда во втором круге не могут наладить игру. Но у меня ещё есть надежда, что это только одна игра, а в следующих "Динамо" уже будет набирать очки», — сказал Булыкин Чемпионату.

После этого матча «бело-голубые» занимают 3-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. «Ростов» — на 7-й позиции (30 баллов).