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    «Ростов»Крушение амбиций. «Ростов» уничтожил главного конкурента «Зенита»
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    Булыкин о поражении «Динамо»: Непозволительно так играть команде, которая борется за чемпионство

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    Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о крупном поражении «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Динамо вышло на первый тайм без агрессии. А "Ростов" вышел агрессивно с хорошей борьбой, мячом вперёд — это дало результат. Защитникам "Динамо" было тяжело, они проиграли борьбу. "Ростов" создал и реализовал моменты, а после 0:3 играть уже тяжело.

    Конечно, непозволительно так играть команде, которая борется за чемпионство. "Динамо" опять попало в ту ловушку, когда во втором круге не могут наладить игру. Но у меня ещё есть надежда, что это только одна игра, а в следующих "Динамо" уже будет набирать очки», — сказал Булыкин Чемпионату.

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    • После этого матча «бело-голубые» занимают 3-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. «Ростов» — на 7-й позиции (30 баллов).

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