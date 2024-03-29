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    Матвеев: Шансы прервать неудачную серию в РПЛ в матче со «Спартаком» у «Урала» есть

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    Бывший главный тренер «Урала» Юрий Матвеев высказался о предстоящем матче екатеринбургской команды в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги с ЦСКА.

    Юрий Матвеев
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    Юрий Матвеев

    «Шансы прервать неудачную серию в РПЛ в матче со "Спартаком" у "Урала" есть, как и всегда. Думаю, команда плодотворно потрудилась во время двухнедельной паузы, поэтому будем с оптимизмом смотреть в будущее.

    "Урал" уже четыре матча не проигрывает "Спартаку", а последние два выиграли, но это уже история. На это не надо обращать внимание. Всё будет решать то, как команды подготовились к конкретному матчу», — сказал Матвеев Чемпионату.

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    • Напомним, что матч между «Спартаком» и «Уралом» состоится 30-го марта в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 20-и туров «Урал» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. «Спартак» — на 6-й позиции (31 балл).

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