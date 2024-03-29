Корнеев назвал главную проблему «Спартака»

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура РПЛ между

«"Урал" сделал задел (в начале чемпионата), стандартные положения были, столько забивали… Было так: все идет, все летит, все в створ. Я не вижу, что сейчас кто‑то может собрать в кучу команду. Нельзя сказать, что тренер плохой, но будто потерял те нити влияния на команду. В таком случае игроки должны помогать тренеру, но этого я не вижу тоже.

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В "Спартаке" тоже сейчас такого лидера нет. Джикия мог бы им быть, но он не играет. Мне кажется, Литвинов способен на что‑то такое. Зобнин тоже опытный парень, но я не вижу, чтобы он кому‑то "пихал", а без этого никак. Лидер должен за ухо взять и показать, что надо делать по‑другому. Пока таких лидеров нет… "Урал" практически не усилился. "Урал" пока в яме, где нет просвета», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Спартак» — «Урал» пройдет 30 марта в Москве, начало — в 19:00 мск.