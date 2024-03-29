Дьяков: Мотивация игроков «Динамо» выше, чем у «Ростова», сейчас каждое очко на вес золота

Бывший игрокподелился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РПЛ между «бело-голубыми» и

«Я думаю, что "Динамо" — фаворит в матче с "Ростовом". Для этого есть несколько причин: в турнирной таблице они выше, и матч проходит на домашнем стадионе.

Матч будет нелёгким, но мотивация у игроков "Динамо" выше. Одно дело идти в середине таблицы, как "Ростов" и другое — когда команда борется за чемпионство.

Чемпионат потихоньку выходит на финишную прямую, и поэтому каждое очко на вес золота. Единственное, что матч пройдёт после паузы на игры сборных, поэтому футбол будет не совсем зрелищным и не всегда фаворит может победить», — сказал Дьяков Чемпионату.

Напомним, что матч между «Динамо» и «Ростовом» состоится 29-го марта в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 20-и туров «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 2 балла. «Ростов» — на 10-й позиции (27 баллов).