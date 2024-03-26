Московское «Динамо» в рамках 22-го тура РПЛ сыграет дома с «Ростовом». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 19:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Динамо»

«Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ после 20-го тура. На счету москвичей 38 очков: 10 побед, 8 ничьих и 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 33:23.

Перед паузой на матчи сборных коллектив Марцела Лички играл в гостях против «Зенита» в Кубке России. После победы в первой встрече 1/4 финала Пути РПЛ (1:0) «бело-голубые» не смогли удержать преимущество в Санкт-Петербурге, уступив сопернику со счетом 0:2 и опустились в нижнюю сетку турнира.

Что касается выступлений динамовцев после рестарта РПЛ, то здесь москвичи очков не теряли. В первом матче «бело-голубые» обыграли в дерби «Локомотив» (2:1), а затем разобрались дома с «Ахматом» (2:0).

«Ростов»

«Ростов» идет десятым в турнирной таблице РПЛ, оформив 27 очков в 20-ти матчах. На счету команды 7 побед, 6 ничьих и 7 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 28:30.

До перерыва на матчи сборных «Ростов» неудачно съездил в Москву на ответную встречу четвертьфинала Кубка России против ЦСКА. Подопечные Валерия Карпина проиграли по со счетом 0:2 и по сумме двух матчей вылетели из Пути РПЛ в Путь регионов.

«Ростов» выиграл оба матча после возобновления сезона в РПЛ. «Желто-синие» одолели «Крылья Советов» (2:0), а затем взяли верх над «Краснодаром» (2:1). Оба матча ростовчане провели дома.

Личные встречи

Матч первого круга завершился победой «Динамо» со счетом 2:1. Всего в 10-ти последних встречах на счету московской команды 5 побед, «Ростов» оказался сильнее в 3-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» — «Ростов» с коэффициентом 2.05.