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    «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 млн евро за защитника «Ювентуса»

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    Защитник «Ювентуса» Бремер может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Бремер
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    Бремер

    По информации La Gazzetta dello Sport, бразильский футболист стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

    Источник отмечает, что английский клуб готов заплатить за Бремера 60 миллионов евро, которые указаны в качестве отступных в контракте с «Ювентусом».

    Transfermarkt тоже оценивает стоимость Бремера в 60 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 28 матчей, в которых забил два гола.

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