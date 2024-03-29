«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 млн евро за защитника «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации La Gazzetta dello Sport, бразильский футболист стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

Источник отмечает, что английский клуб готов заплатить за Бремера 60 миллионов евро, которые указаны в качестве отступных в контракте с «Ювентусом».

Transfermarkt тоже оценивает стоимость Бремера в 60 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 28 матчей, в которых забил два гола.

Напомним, ранее сообщалось, что «МЮ» рассматривает возможность подписания испанского нападающего Хоселу, который в этом сезоне выступает за мадридский «Реал».