Бояринцев: «Спартак» обеднел без Промеса

Бывший футболист «Спартака»в эксклюзивном интервью LiveSport.Ru считает, что красно-белым будет тяжело без

«Промес — один из ключевых игроков атаки. "Спартак" без него обеднел, но нельзя сказать, что Квинси — незаменимый игрок.

Сейчас москвичам будет непросто в атаке, потому что голландец разносторонен. Если "Спартак" вязнет в чужой обороне, Промес может вытащить игру индивидуальными действиями. Поэтому Квинси для команды Абаскаля — потеря в атакующих действиях. Он однозначно подвел клуб, раз не помог в весенней части лиги.

Когда нет больших побед в такой команде как "Спартак", смена тренера напрашивается. Все-таки Абаскаль уже второй сезон у "красно-белых", и от него ждут трофеев, борьбы, стабильной игры. Здесь нет определения времени, когда пора уходить. Оценка работы специалиста — это места и трофеи. А в "Спартаке" их пока не наблюдается. Отсюда, наверное, в последнее время возникают разговоры о смене тренера», — сказал Бояринцев.

Полностью интервью с Денисом Бояринцевым можно посмотреть здесь.

Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. В марте он был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.