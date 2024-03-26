Моуринью: Саудовская Аравия? Никогда не говори никогда

Португальский тренер Жозе Моуринью ответил на вопрос о своем будущем.

«В Европе так много великих тренеров, и обычно великие тренеры тренируют лучшие команды, у которых больше шансов выйти в финал. За последние годы я дошел до трех финалов: одного с „Манчестер Юнайтед“ и двух с „Ромой“.

Если посмотреть только на последние два года, то я единственный, кто дважды выходил в финалы европейских турниров. Я смотрю на этот факт с некоторым весельем, но в то же время и с некоторой гордостью, потому что имея дело с клубом без истории в Европе, понимаешь, что это было действительно нечто особенное.

В этом сезоне я не собираюсь играть в финале, но надеюсь, что в следующем году буду единственным, кто выйдет в три финала за четыре года.

Саудовская Аравия? Криштиану Роналду открыл эту дверь. Если вы спросите меня об этом в будущем… никогда не говори никогда. У меня было серьёзное предложение оттуда, но я отказался, так как был предан Роме», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Последним клубом Моуринью была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года.