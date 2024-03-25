РПЛ назвала главных «Бекхэмов» лиги

Дуглас Сантос Фото: globallookpress.com
В пятерку главных «Бекхэмов» лиги вошли защитник «Зенита» Дуглас Сантос (79 навесов), Денис Кулаков (78) из «Урала», Брайан Мансилья (70) из «Оренбурга», Дмитрий Кабутов (68) из «Рубина» и Роберто Фернандес из «Балтики» (66).
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм занимает десятое место в списке лучших ассистентов английской Премьер-лиги.
Список бомбардиров текущего чемпионата России возглавляет нападающий Матео Кассьерра, забивший 15 мячей в 18-ти матчах.